-VÍDEO: CHUVA DOMINGO (1.3421998)\nMoradores de Goiânia e da Região Metropolitana foram surpreendidos por uma forte mudança no tempo na noite deste domingo (14). Além da chuva intensa, houve registros de rajadas de vento, muitos raios e até queda de granizo em alguns pontos da capital e cidades vizinhas. Diante das condições climáticas, a Defesa Civil emitiu dois alertas para a população, chamando atenção para o risco de alagamentos e enxurradas.\nEm Goiânia, moradores relataram chuva forte em bairros como o Setor Oeste. Já no Residencial Barravento, houve registro de granizo. Em Aparecida de Goiânia, a chuva foi rápida, mas acompanhada por grande quantidade de relâmpagos e trovões, segundo relatos de moradores.\nEm comunicado divulgado nas redes sociais, a Prefeitura de Goiânia informou que a Defesa Civil Estadual enviou um alerta para celulares na capital, orientando os moradores a buscarem abrigo seguro e evitarem deslocamentos por áreas com risco de alagamento.