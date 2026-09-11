Adriana Inácio Silva, de 42 anos, que estava grávida de gêmeos, morreu nesta quinta-feira (10), após passar mal. Segundo a família, ela foi levada ao Hospital Municipal de Porangatu, no norte de Goiás, e precisou passar por um parto de emergência no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu. Um dos bebês morreu e o outro segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.\nA família contou nas redes sociais que Adriana ficou alguns dias internada no hospital de Porangatu após passar mal. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Porangatu informou que abriu uma sindicância para apurar as circunstâncias do atendimento (veja a nota completa no final).\nDe acordo com o Hospital de Uruaçu, Adriana deu entrada na emergência da unidade na manhã de terça-feira (8), em estado grave. Ela chegou à unidade regulada em caráter de emergência, via sistema estadual de regulação, devido à gravidade do quadro e à suspeita de óbito fetal intrauterino de um dos bebês, segundo a nota.