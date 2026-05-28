O fato de serem melhores amigas e irmãs gêmeas ajuda a explicar por que Alice Silva Santos, de 33 anos, será a acompanhante de Aline Silva Santos Gomes, durante o parto marcado para a manhã desta quinta-feira (28). A ligação entre as duas atravessa gerações. Assim como Alice e Aline, a gestação também é de gêmeos: Bernardo e Eduardo. Mas a gravidez trouxe uma surpresa rara e delicada, já que os bebês são siameses.\nBernardo e Eduardo já medem cerca de 40 centímetros cada e pesam quase 2,5 quilos. Vinda de Palmas (TO), Aline, grávida de 34 semanas, dará à luz os filhos no Hospital Estadual da Mulher (Hemu), em Goiânia, unidade referência em gestações e partos de alto risco. O hospital recebe pacientes de diversos Estados brasileiros para a realização desse tipo de procedimento, considerado de alta complexidade. “Um pouco de ansiedade, um pouco de medo, mas muito confiante de que tudo vai dar certo”, conta Aline cheia de esperança.