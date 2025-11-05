Uma mulher que estava grávida de cerca de seis meses foi morta a tiros junto com o companheiro, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, segundo o delegado João Rafael. Ao POPULAR, o investigador informou que Laislany da Silva Rabelo, de 24 anos, e Carlos Henrique Candido Gomes, de 32, foram atingidos pelos disparos dentro de casa. O bebê também morreu. A Polícia Civil informou que o suspeito fugiu após o crime.\nGrávida, prima de Ana Castela morre aos 35 em Cuiabá\nGrávida é morta a tiros em casa de Valparaíso de Goiás\nMulher grávida e bebê são mortos a tiros em porta de loja de conveniência; vídeo\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não localizou a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.\nO caso aconteceu na noite de terça-feira (4), no Jardim das Américas. De acordo com o delegado, após sofrer o primeiro disparo, Carlos Henrique correu para a casa do vizinho pedindo socorro, mas o suspeito o perseguiu e atirou mais duas vezes contra ele.