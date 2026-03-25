Uma mulher grávida de aproximadamente um mês foi vítima de agressões físicas e ameaças na cidade de Rio Verde, conforme informou a polícia. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada na madrugada desta terça-feira (24) após denúncias de que uma mulher estaria sendo agredida pelo próprio marido e ameaçada com uma arma branca, possivelmente uma faca. O suspeito foi detido e levado para a delegacia, segundo a PM.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nA vítima, segundo relatos dos policiais, pedia socorro no momento da ocorrência. Os policiais realizaram patrulhamento na região e localizaram o casal.\nVídeo mostra quando mulher é morta em ponto de ônibus em Goiânia; suspeita está presa\nProfessora assassinada pelo ex terminou relação após descobrir traição: "Queria recomeçar", diz amiga