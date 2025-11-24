-GRAVIDA ALAGAMENTO VALPARAISO PM (1.3341384)\nUma mulher grávida e mais três ocupantes da caminhonete, entre eles uma idosa de 67 anos, foram resgatados por policiais militares do Distrito Federal (DF) após ficarem presos em um alagamento em uma via de acesso à BR-040, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do DF. Imagens mostraram a força da correnteza, o volume da enxurrada que cobriu metade do veículo, e o instante em que a gestante foi salva por dois PMs que a levaram pelos braços (veja o vídeo acima).\nO incidente aconteceu na tarde de domingo (23), após a caminhonete Ford Ranger apagar no meio do alagamento e começar a ser arrastada pela correnteza em direção a uma ribanceira. Diante da força da água, os passageiros entraram em pânico, e a gestante chegou a passar mal devido ao susto, segundo a Polícia Militar do DF (PMDF).