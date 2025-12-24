Rosana da Silva Marques e Sebastian Alves foram encontrados mortos dentro do carro que pegou fogo (Arquivo pessoal / Mykaella Silva | Divulgação / Corpo de Bombeiros)\nUma mulher grávida e o marido dela morreram após o carro bater de frente com uma carreta e pegar fogo na BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Os corpos de Rosana da Silva Marques e Sebastian Alves foram encontrados carbonizados, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ao POPULAR, a família disse que o casal viajava para passar o Natal e realizar o chá de fraldas em São Domingos.\nO acidente aconteceu por volta de 15h20 desta terça-feira (23), na altura do km 82, próximo a Vila Boa. Os bombeiros informaram que, conforme o relato do motorista da carreta, ele saiu do Rio Grande do Norte, sentido Paraná, com um carregamento de sal.