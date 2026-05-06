-POP_ChaRevelaçao_060526 (1.3406612)\nA jovem Tatielle Silva, que está grávida, homenageou o namorado Gabriel Silva, que morreu antes de saber que seria pai, durante um chá revelação do sexo do bebê. A homenagem aconteceu no último fim de semana, em Itaberaí, no noroeste do estado (assista ao vídeo acima).\nNas imagens, é possível ver que, além da tradicional fumaça azul sinalizando o sexo masculino, um balão também foi estourado, liberando papéis picados que se misturaram à fumaça. Ao lado de Tatielle havia um urso de pelúcia e uma foto do namorado em um quadro, a qual ela abraçou emocionada.\nGerente do restaurante Panela Mágica era gentil, carinhoso e parceiro, dizem amigos e clientes\nIrmãs morrem em acidente de moto na GO-330, em Ipameri\nMorre campeão de karatê que estava internado em estado grave após acidente com carreta, em Ceres