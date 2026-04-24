Uma paciente grávida está entre as mulheres que denunciaram o ginecologista Marcelo Arantes e Silva, preso pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) na quinta-feira (23). A delegada responsável pelo caso, Amanda Menuci Petelinkar, contou que a gestante passou a gravar as consultas após desconfiar da conduta do médico. O investigado de cometer crimes sexuais durante consultas e exames ginecológicos atuava em clínicas da Região Metropolitana de Goiânia. Agora, ele é reconhecido por crimes práticos contra 23 mulheres: dez da capital e 13 de Senador Canedo.\nTemos uma vítima que estava grávida, ele não respeitou nem essa situação ainda mais vulnerável da gravidez dessa mulher. Outra vítima que tinha 18 anos em Senador Canedo, ele fez perguntas se ela já tinha orgasmo. Então assim, era uma pessoa que já estava fazendo dessa conduta um hábito”, afirmou a delegada.