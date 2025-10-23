Paula Proença Castela Ribeiro, de 35 anos (Reprodução / Instagram Paula Proença Castela Ribeiro)\nMorreu nesta quinta-feira (23) aos 35 anos Paula Proença Castela Ribeiro, prima de Ana Castela.\nA notícia da morte foi divulgada pela igreja que Paula frequentava. "A Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança - Cáceres manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da nossa querida irmã Paula Proença Castela Ribeiro, uma verdadeira adoradora do Senhor, exemplo de fé, dedicação e amor à obra de Deus", diz uma postagem no Instagram da igreja.\nPrefeito de Augustinópolis morre em Brasília\nMulher morre após se engasgar com espetinho em Anápolis\nEmpresário, apresentador e especialista em marketing; veja quem era o jornalista que morreu em Goiânia\nA causa da morte não foi divulgada. O hospital em que Paula estava internada foi procurado, e este texto será atualizado quando houver mais informações. Nesta quarta-feira (22), Ana Castela havia compartilhado uma campanha de doação de sangue para a prima. "Ela tá gravidinha, então obrigada a cada um de vocês", disse a cantora.