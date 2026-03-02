-Circuito - Atira grávida Itumbiara (1.3372096)\nA jovem de 24 anos, identificada como Maria Fernanda Santana Silva, que perdeu o bebê após ser baleada na porta de um prostíbulo, em Itumbiara, na região sul de Goiás, recebeu alta no último dia 27, segundo informou o Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos (HEI) ao POPULAR. Ela estava internada desde o dia 7 de fevereiro, quando foi atingida por um tiro no peito durante uma discussão (veja o vídeo acima).\nDe acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito do crime é Jamil Eduardo Marques Rezende, de 31 anos. O delegado Felipe Sala, responsável pelo caso, informou que ele ainda está foragido. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Jamil até a última atualização desta matéria.\nSegundo o delegado, Jamil trabalhava como motoboy, realizando entregas por aplicativo. A PC ainda informou que ele é investigado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro, sem consentimento da gestante.