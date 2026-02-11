-Circuito - Atira grávida Itumbiara (1.3372096)\nA jovem Maria Fernanda Santana Silva, de 24 anos, que estava grávida, mas perdeu o bebê após ser baleada na porta de um prostíbulo em Itumbiara, no sul de Goiás, não conhecia o autor do disparo, de acordo com o delegado Felipe Sala. A própria vítima quem relatou à polícia que, no dia do crime, ele estava na rua, se aproximou e começou a “mexer” com ela, lhe dando diversos tapas no rosto (veja o momento da discussão no vídeo acima). O suspeito, de 31 anos, ainda não foi preso.\nO suspeito não tinha nenhum tipo de relação com ela. Ele simplesmente chegou até o local e, provavelmente embriagado, começou a mexer com a menina. Eles tiveram uma discussão muito rápida. Ela alega que não conhecia, não sabe nem o nome dele, e pelo fato dele ter colocado a mão na cara dela, eles começaram a trocar um tapa ali, ela jogou uma bebida nele e ele, que estava armado, ficou exaltado e deu o tiro nela”, explicou o delegado.