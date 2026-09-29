A rede de academias Smart Fit foi condenada pela Justiça de Goiás a indenizar uma aluna que foi atingida na cabeça pela barra de ferro de um aparelho de musculação em Goiânia. O acidente aconteceu durante a realização o exercício em uma unidade da capital em fevereiro de 2026.\nO POPULAR procurou a defesa da Smart Fit para que se posicionasse a respeito do processo, mas não recebeu retorno até a última atualização desta reportagem.\nA decisão, da 4ª Vara Cível de Goiânia, fixou reparação por danos morais em R$ 3 mil, ressarcimento de despesas médicas, no valor de R$ 152,70, e devolução em dobro da mensalidade cobrada após o cancelamento do contrato, no valor de R$ 170,18.\nJustiça nega desconto da dívida para Prefeitura de Goiânia ter posse de sede do Jóquei Clube de Goiás\nMinistério Público processa dono da Havan por assédio eleitoral em Goiás após fala sobre fim da escala 6x1