A greve na educação municipal de Goiânia teve início nesta terça-feira (12) (Reprodução/TV Anhanguera)\nFuncionários de escolas municipais entraram em greve nesta terça-feira (12), em Goiânia. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), as aulas foram suspensas, mas as secretarias de todas as unidades estão abertas para atender a população. Em nota enviada ao POPULAR, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que 'vai acompanhar o cumprimento da decisão do Tribunal de Justiça de Goiás sobre a greve anunciada pelo Sintego, que determina a manutenção mínima de 70% dos servidores da educação em atividade, especialmente na educação infantil e na alimentação escolar' (veja a nota completa ao final desta reportagem).\nSegundo a presidente do Sintego, Ludmylla Morais, aproximadamente 23 mil crianças serão afetadas e cerca de 4 mil trabalhadores da rede municipal de educação aderiram à greve.