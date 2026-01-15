Mais de 24 horas após o início da greve dos trabalhadores credenciados da Saúde de Goiânia, o cenário é distinto nas diferentes unidades de urgência da capital. Enquanto algumas atendem uma gama maior de pacientes, outras se limitam apenas aos casos mais graves. De modo geral, os profissionais têm de administrar más condições estruturais e a falta de insumos.\nNa edição desta quarta-feira (14), O POPULAR mostrou que condições estruturais deficitárias, falta de medicamentos e insumos, fechamento de unidades, insatisfação com salários e atrasos nos pagamentos motivaram a paralisação dos servidores da Saúde de Goiânia, iniciada no dia anterior.\nTambém nesta quarta, a reportagem percorreu quatro unidades de urgência da cidade e constatou que, em cada uma delas, a experiência do usuário era diferente. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim América estava lotada e priorizava o atendimento de fichas amarelas, vermelhas e laranjas, enquanto as fichas verdes eram atendidas de forma mais lenta.