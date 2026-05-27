A campanha de vacinação contra a gripe será ampliada para toda a população em Goiás. A Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO) informou que essa decisão ocorreu após avaliação sobre a imunização dos grupos prioritários, que teve adesão abaixo da meta vacinal definida pelo Ministério da Saúde. Em Goiânia e em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, a campanha ampliada começa nesta quinta-feira (28), segundo a prefeituras (veja os locais ao final deste texto).\nEm todo o estado, a expectativa é iniciar a imunização geral na próxima segunda-feira (1º). Com isso, o governo estadual espera que as famílias se mobilizem para ir juntas aos postos de vacinação.\nA nossa intenção é que as famílias inteiras possam ir e também levem as suas crianças, os seus idosos e as suas gestantes. Ou seja, os grupos prioritários continuarão sendo vacinados e agora com a possibilidade de a família inteira poder se vacinar”, salientou a subsecretária de Vigilância em Saúde da SES, Flúvia Amorim.