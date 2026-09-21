-VIDEO_OPERACAO_PANDA (1.3457297)\nUm grupo empresarial dos setores de atacado e varejo de doces, artigos para festas e tecidos, alvo da Operação Panda Reverso, manteve por cerca de 20 anos um esquema de sonegação fiscal, segundo o Ministério Público de Goiás (MP-GO) e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-GO). O grupo acumula uma dívida de mais de R$ 743,5 milhões com o Estado de Goiás.\nDe acordo com as investigações do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira-GO), o grupo teria omitido receitas, deixado de repassar impostos e usado empresas em nome de parentes e outras pessoas para dificultar a cobrança das dívidas.\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados pelas autoridades, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas para pedir posicionamento até a última atualização desta reportagem.