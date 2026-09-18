-POP_OpVooCancelado_170926 (1.3457162)\nO grupo suspeito de tráfico internacional de drogas usava Goiás como rota de cocaína da Bolívia para a Europa, conforme apurado pela TV Anhanguera. O grupo criminoso trazia a droga para o estado em aviões. Do território goiano, o entorpecente era escoado por via terrestre até portos do Nordeste e despachado em navios para a Europa. Segundo a investigação, o grupo reúne pilotos, corretores de aeronaves, mecânicos e um advogado.\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas dos investigados até a última atualização desta reportagem.\nOperação apreende aviões durante combate a grupo suspeito de tráfico internacional de drogas\nVeja o que se sabe o que falta esclarecer de piloto preso suspeito de fazer pouso forçado de avião com cocaína em Goiás