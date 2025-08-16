Samu realizou atendimento no local, e as vítimas mais graves foram encaminhadas para os hospitais mais próximos (Divulgação/ Prefeitura de Caldas Novas)\nUm grupo de Legendários foi atacado por abelhas em Caldas Novas, na região sul do estado, nesta sexta-feira (15). Dezenas de homens foram picados pelo enxame, sendo 10 vítimas com algum tipo de gravidade e que precisaram ser internadas, informou a prefeitura do município. Os pacientes que deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) já receberam alta.\nO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou atendimento no local e as vítimas mais graves foram encaminhadas para os hospitais mais próximos. Cinco pacientes foram levados para a UPA e três para o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Havia três médicos no local, que ajudaram as equipes no atendimento às vítimas.