Um grupo de WhatsApp foi reconhecido como patrimônio de uma associação de um condomínio de chácaras após decisão liminar em meio a uma disputa entre a nova presidência e a antiga gestão, em Indiara, no sul goiano. Conforme a sentença do caso, à qual O POPULAR teve acesso, a 2ª Vara Cível da Comarca de Goiânia determinou, nesta quarta-feira (26), que as administradoras devolvam o grupo à atual gestão em até 48 horas.\nAo POPULAR, o advogado das ex-gestoras do condomínio, Gustavo de Castro Morais, disse que a “decisão judicial recentemente divulgada possui natureza estritamente provisória e foi proferida em sede de tutela de urgência, em cognição sumária, sem esgotamento da análise probatória e sem apreciação definitiva do mérito da controvérsia” (leia na íntegra ao final da matéria).\nA reportagem entrou em contato com a defesa da nova gestão do condomínio, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria.