Documentos emitidos pelos suspeitos eram enviados para vários locais do país ()\nSete pessoas foram presas suspeitas de produzirem e venderem vários tipos de atestados médicos, além de falsos exames, incluindo testes de gravidez e até de DNA com valores tabelados, em Goiás. Segundo a Polícia Civil (PCGO), foi estruturada a Operação Prognóstico, que, além das prisões, apreendeu mais de 160 documentos ilegais. Os documentos falsificados eram enviados para todo o país.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso O POPULAR não localizou as defesas até a última atualização desta reportagem.\nA operação da polícia aconteceu na terça-feira (24). Segundo os militares, após ser realizada uma investigação, a polícia identificou os sete integrantes do grupo. O grupo vendia os documentos clínicos e hospitalares pela internet. Por meio de sites aparentemente profissionais, eles comercializavam vários documentos médicos. A polícia ressalta que o resultado destes exames era emitido conforme a solicitação do cliente.