30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em seis cidades goianas. A polícia apreendeu dinheiro em espécie, documentos e celulares (Divulgação / Polícia Civil )\nUm grupo foi alvo da Polícia Civil (PC), nesta quarta-feira (25), suspeito de fraudar cinco contratos entre a Prefeitura de Nova Veneza e duas empresas para o manejo do lixo no município. Conforme a investigação, houve o desvio de mais de R$ 3,1 milhões dos cofres públicos. Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão nas cidades de Nova Veneza, Senador Canedo, Trindade, Goiânia, Itapuranga e Faina.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para que pudessem se posicionar. A reportagem pediu um posicionamento para a Prefeitura de Nova Veneza, mas não teve retorno