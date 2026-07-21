Um grupo é suspeito de movimentar cerca de R$ 33 milhões com o roubo e a venda de remédios imunossupressores e para tratamento de câncer em Goiás e em mais três estados. Deflagrada nesta terça-feira (21), a Operação Metástase também cumpriu mandados no Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Pará (PA). Segundo as investigações, a organização criminosa contava com cerca de 25 empresas de fachada, utilizadas para receptar os medicamentos roubados.\nAo POPULAR, a Polícia Civil de Goiás (PC-GO) informou que não houve prisões no estado. A corporação destacou que seus agentes atuaram apenas prestando apoio à operação, liderada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ).\nSegundo a PC-RJ, foi solicitado o bloqueio de R$ 30 milhões em contas bancárias, além de imóveis, veículos de luxo e outros bens e valores usados pelo grupo para ocultar patrimônio. A ação resultou na prisão de cinco suspeitos e no cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão.