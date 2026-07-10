-gemeos_bbb_araguaia.mp4 (1.3431588)\nOs gêmeos João Pedro e João Gabriel, de 21 anos, que participaram da 25° edição do Big Brother Brasil (BBB) e um grupo de amigos, fisgaram uma piraíba, peixe que não pode ser consumido, de dois metros, no Rio Araguaia, na Região Noroeste de Goiás. O flagrante aconteceu nesta quinta-feira (9), em um dos pontos mais tradicionais do rio para a modalidade. De acordo com o grupo, a impressionante captura do "tubarão de água doce" foi registrada em um vídeo que rapidamente ganhou as redes sociais e chamou a atenção pela beleza do animal.\nNa gravação, o grupo aparece medindo o peixe com uma fita métrica enquanto comemora o feito. "Aqui, moçada! Quatro dias de pescaria e pouco peixe, mas a recompensa veio. Este é o Rei do Araguaia!", declarou um dos integrantes, sob a celebração de todos os presentes.