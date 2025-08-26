Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas e empresas dos envolvidos (Divulgação / Polícia Civil)\nUm grupo foi preso nesta terça-feira (26) suspeito de sonegar R$ 17 milhões em impostos, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), os suspeitos movimentaram R$ 250 milhões em cinco anos e abriram nove empresas de fachada no ramo de materiais de construção.\nForam cumpridos seis mandados de busca e apreensão, além de prisão contra o dono de atacadista de materiais de construção, um técnico de contabilidade, ambos da capital, e um vaqueiro considerado o “laranja” do esquema criminoso, em Uruana, no centro goiano. Por não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu encontrar a defesa deles, nem da empresa, para que pudessem se posicionar.\nSegundo o delegado Bruno Costa e Silva, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), havia uma empresa considerada como a verdadeira ou original, cadastrada como Empresa de Pequeno Porte no Simples Nacional, mas em nome de um laranja. Outras nove foram descobertas consideradas “noteiras” cuja propriedade era de outro laranja, o vaqueiro, que teria uma relação pessoal com o técnico de contabilidade, conforme a investigação.