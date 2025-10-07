-Grupo que lucrava R$ 20 mil por dia em golpe com falsos advogados é alvo de operação (1.3321073)\nUm grupo que lucrava R$ 20 mil por dia em golpe com falsos advogados foi alvo de operação da Polícia Civil de Goiás (PC-GO). O delegado responsável pela investigação, Douglas Costa, contou que os suspeitos se passavam por advogados para enganar pessoas que tinham processos na Justiça em andamento. Dentre os prejudicados pelo suposto estelionatário estão moradores de Rialma, no centro goiano (veja vídeo acima).\nComo o nome dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas deles até a última atualização desta reportagem.\nAo todo, segundo a PC, foram cumpridos 16 mandados de busca e 12 mandados de prisão preventiva na sexta-feira (3), com a operação Enigma. Os agentes estiveram em endereços da cidade de Fortaleza (Ceará) e nos municípios da Região Metropolitana daquela capital: Pacatuba e Maracanaú.