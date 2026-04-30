Um grupo suspeito de aplicar golpes por meio de falsas consultorias fiscais foi alvo de uma operação da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) nesta quinta-feira (30). A ação aconteceu na cidade de Teresina, no Piauí, e em quatro cidades de Goiás, sendo Goiânia, Orizona, Trindade e Vianópolis. No estado goiano, a polícia suspeita que o grupo contava com ramificações. Além dos mandados de prisão, oito imovéis foram alvo de sequestro. Conforme a polícia, os suspeitos causaram prejuízos milionários a uma empresa do Piauí.\nDurante as investigações, foram apontados três principais suspeitos. Eles devem responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados, por isso O POPULAR não localizou as defesas até a última atualização desta reportagem.