Frota de carros (Divulgação / Polícia Civil de Goiás)\nUm grupo suspeito de estelionato foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Goiás nesta quarta-feira (20). Segundo o delegado Danillo Martins Ferreira, os suspeitos, uma empresa de engenharia sediada no Maranhão, locou 436 carros em uma empresa de Goiânia, pagou as primeiras parcelas e desde setembro do ano passado não devolveu os veículos e nem quitou a dívida das parcelas mensais. O prejuízo está calculado em mais de R$ 10 milhões.\nO nome da empresa suspeita não foi divulgado, por isso, O POPULAR não localizou a defesa até a última atualização desta reportagem.\nApós uma denúncia da empresa vítima, a polícia chegou até o caso. “Era celebrado o contrato de locação dos veículos e, quando os veículos estavam sendo entregues, eles pagavam as primeiras mensalidades e, após todos os veículos entregues, eles pararam de pagar. Foram procurados pela vítima para negociar e efetuar o pagamento, mas se recusaram a devolver os veículos e pagar”, informou o delegado.