-OPERACAO_MOTOGP (1.3388761)\nUm grupo suspeito de desviar e revender ingressos do MotoGP foi alvo de operação da Polícia Civil (PC) nesta sexta-feira (20), em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Conforme as investigações, os criminosos conseguiam obter até 200% de lucro com a venda ilegal. Um homem foi preso (veja o vídeo acima).\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para que pudessem se posicionar.\nA Operação Pole Position, da 4ª Delegacia de Polícia de Goiânia - 1ª DRP, cumpriu um mandado de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão contra três pessoas e duas empresas nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia.\nAs investigações iniciaram em 13 de março, após receber informações de prática de cambismo estruturado envolvendo o evento internacional, que está sendo realizado em Goiânia. O POPULAR consultou que os ingressos oficiais do evento vão de R$ 412 a R$ 3,5 mil nas arquibancadas.