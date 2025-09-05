Medicamentos eram misturados em betoneira, máquina utilizada em construção civil para bater cimento (Divulgação / Polícia Civil)\nUm grupo suspeito de misturar medicamentos falsificados em uma betoneira, movimentou R$ 19 milhões em três anos, segundo o delegado responsável pela operação, Márcio Henrique Marques. Ao todo, a Polícia Civil prendeu 29 pessoas, e cumpriu 51 mandados de busca e apreensão em Goiás, Minas Gerais e Rondônia.\nExistem núcleos dentre as pessoas que foram presas que se relacionam entre si. E nós percebemos que esse pessoal investigado movimentou de forma atípica R$ 19 milhões em aproximadamente três anos, o que demonstra que essa atividade ilícita deles é praticamente a nível industrial”, afirmou o investigador.\nEm Goiás, foram cumpridos mandados de prisão contra cinco pessoas, entre elas, Miguel de Oliveira Salomão Filho. Ao POPULAR, a defesa do suspeito, representada pela advogada Sandra Stephani Marques, disse que a Justiça entendeu que a manutenção da prisão seria necessária (veja completa no final desta reportagem). A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos outros investigados.