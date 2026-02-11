Além da sonegação fiscal, os investigados podem responder por associação criminosa e lavagem de dinheiro (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)\nUma operação realizada nesta terça-feira (11) investiga um grupo suspeito de sonegar cerca de R$ 190 milhões em impostos no setor de frigoríficos e comércio de carnes em Goiás. A ação aconteceu em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Nova Veneza.\nComo o nome dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nBatizada de Operação Cash Cow, a investigação é conduzida pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, do Fisco Estadual e da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), da Polícia Civil.\nAo todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas três cidades.