Um grupo suspeito de usar banco clandestino digital para lavar dinheiro do tráfico foi alvo de operação em Goiás, na manhã desta quinta-feira (5). A ação integra a terceira fase da Operação Serras Gerais III e tem foco em desarticular o setor financeiro de uma organização criminosa interestadual apontada por operar um banco digital clandestino para movimentar recursos do narcotráfico. Mandados foram cumpridos em Goiânia (GO) e Imperatriz (MA).\nComo os nomes dos investigados não foram revelados, O POPULAR não localizou as defesas deles até a última atualização deste texto.\nSegundo a Polícia Federal (PF), esta fase da investigação mira movimentações milionárias feitas por meio de uma fintech que atuava sem autorização do Banco Central (BC). Há registro de transações no Brasil e no exterior. A corporação também aponta indícios de que o grupo lavava dinheiro por meio da compra de bens de luxo e do uso de empresas de fachada.