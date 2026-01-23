Foi nesse contexto de bairro populoso, periférico e marcado pela luta por oportunidades que nasceu, em 1999, o clube que mais tarde se tornaria o Guanabara City Futebol Clube (Reprodução / Instagram Guanabara City e Reprodução / Cristina Cabral)\nQuem acompanha o futebol de base brasileiro já ouviu falar do Guanabara City, clube goiano que ganhou destaque nacional ao disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal vitrine de novos talentos do país. Mas o que muita gente ainda não sabe é que o time carrega no nome a história de um dos bairros mais populosos e marcantes da Região Norte de Goiânia: o Jardim Guanabara.\nFormado pelos bairros Jardim Guanabara I, II, III e IV, o Jardim Guanabara é um dos maiores conjuntos urbanos da capital goiana, com mais de 100 mil moradores.\nA região se desenvolveu a partir de políticas habitacionais implantadas principalmente entre as décadas de 1970 e 1980, em um período de rápido crescimento e expansão da cidade, de acordo com um artigo da Associação Nacional de História.