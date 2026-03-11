-VÍDEO: Motociclista atingido por viatura da GCM morre após ficar seis dias internado; vídeo mostra b (1.3384325)\nOs guardas civis envolvidos em um acidente que causou a morte do motociclista Adriano Costa de Souza Couto, de 44 anos, foram afastados preventivamente de suas funções, segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia. Em nota, a GCM informou que ‘prestou total assistência à vítima desde o momento do ocorrido e se coloca também à disposição dos familiares’ (veja a nota completa ao final desta reportagem).\nO acidente aconteceu na última quarta-feira (4) na Avenida Castelo Branco, em Goiânia. O motociclista morreu nesta segunda-feira (9) após ficar seis dias internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).\nImagens de câmeras de segurança divulgadas pela TV Anhanguera mostram o momento exato do acidente, quando a viatura ao atravessar a pista atinge o motociclista, que voa por cima do veículo e cai no asfalto (veja no vídeo que abre a matéria).