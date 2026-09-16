-VÍDEO (1.3456836)\nGuarda-vidas encontraram celular funcionando no fundo do Lago Bom Sucesso, em Jataí, no sudoeste de Goiás. Conforme divulgado pela TV Anhanguera, o proprietário perdeu o celular durante um passeio de moto aquática no final de semana. Durante a semana, após buscas no local, um vídeo divulgado pela reportagem mostra o momento em que a equipe encontra o aparelho (veja o vídeo acima).\nO celular foi perdido pelo homem na tarde de domingo (13). De acordo com a TV Anhanguera, o dono do celular acionou a equipe, mas no mesmo dia não foi possível encontrar o celular. No entanto, a equipe continuou as buscas após o final de semana. Com o lago mais calmo, os guarda-vidas retornaram ao local e retomaram no local apontado pelo proprietário e, de forma inesperada, o celular foi encontrado.