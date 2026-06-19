-VÍDEO: Guia de pesca filma cardume gigante cercando barco no Rio Araguaia (1.3424008)\nUm guia de pesca registrou um grande cardume de peixes se agitando na superfície da água e cercando uma embarcação no Rio Araguaia, em uma cena que impressionou turistas que o acompanhavam, na região de Luiz Alves, distrito de São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás. As imagens foram compartilhadas pelo guia e pescador João Neto, de 55 anos, ribeirinho que trabalha há décadas no rio, conhecido nas redes sociais como João Neto do Araguaia.\nAo POPULAR, João contou que o fenômeno é conhecido pelos moradores da região como "estouro do boto" e ocorre quando botos encurralam os peixes em áreas rasas do Araguaia.\nO boto empurra o peixe para a beirada, como se fosse um gado sendo acuado. Aí os peixes ficam espremidos e começam a 'ferver' na água", explicou.