-VÍDEO: Guia de pesca que fisgou jaú de 1,5 metro conta que teve que saltar do barco (1.3454267)\nO guia de pesca Leandro Rodrigues Ferreira, de 39 anos, precisou saltar do barco e acompanhar pela água um jaú de aproximadamente 1,5 metro que havia fisgado nos cânions do Rio Araguaia, em Baliza, no sudoeste de Goiás. O peixe entrou duas vezes entre as pedras durante a briga e levou quase uma hora para ser retirado da água. A captura ocorreu no dia 1º de setembro, durante uma pescaria esportiva de dois dias.\nEm entrevista ao O POPULAR, Leandro contou que, assim que o peixe foi fisgado, ele começou a "tomar" linha e seguiu em direção às pedras. Para evitar que o animal ficasse preso, os pescadores soltaram o barco e foram atrás dele pela corredeira.\nNa hora que bateu o peixe, começou a brigar, desceu pra pedra. Nós tivemos que soltar o barco naquela corredeira e ir lá pra tirar”, disse Leandro à reportagem.