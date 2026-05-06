-Casal fisga piraíba (1.3406542)\nO guia de pesca Calango e sua esposa fisgaram uma piraíba de 1,3 metros em Araguaiana (MT) durante o torneio Piraíba Viva. O casal garantiu o segundo lugar no campeonato e representou a cidade de Arauanã, na região noroeste de Goiás.\nA pesca foi realizada no dia 2 de maio e em vídeo publicado nas redes sociais, o casal fala sobre os desafios de pescar a piraíba. “Nós acabamos de fisgar uma prateada, eu sou a esposa e nós estamos levando ela para praia porque a luta foi muito grande, muito, muito grande”, afirma. (Assista o vídeo completo no início do texto).\nNo vídeo, é possível ver os pescadores levando a piraíba com um barbante, para ser medida na praia. “Estamos levando ela para praia para medi-la e depois a gente vai fazer a soltura”, explicou.\nSegundo Glauber de Silva Lima, organizador do 2° torneio de pesca esportiva Piraíba Viva, essa foi a primeira vez que o casal participou do torneio. O primeiro lugar ficou para o grupo 'Equipe tudão' que pescou uma piraíba de 1,45 metros.