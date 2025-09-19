-Tartarugas (1.3314394)\nUm grande grupo de tartarugas foi visto por um guia turístico às margens do Rio Araguaia movendo-se em direção à areia. Identificado como Mozar Gomes dos Santos, o guia estava navegando pelo rio quando viu as tartarugas se moverem em direção à areia, em Bandeirantes, no município de Nova Crixás, localizado na região norte de Goiás.\nDe acordo com o secretário de turismo da cidade, Bruno Ramos, as tartarugas fizeram este movimento porque estão no período de desova.”O Rio Araguaia é um rio de bastante diversidade de animais, mas não é comum isso, fato raro”, afirma o secretário. As imagens foram gravadas no dia 14 deste mês.\nGuia turístico que fisgou Piraíba de mais de dois metros no Rio Araguaia diz que foi um 'sonho realizado'\nApós cardume gigante ser filmado em Nova Crixás, biólogo fala sobre piracema e biodiversidade no Rio Araguaia