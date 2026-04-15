Um filhote de onça foi flagrado atravessando um lago ao lado da mãe no Rio Corumbá, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal, e o registro tem encantado internautas nas redes sociais. O vídeo, publicado no último domingo (12), foi feito por um guia de pesca que acompanhava clientes na região.\nOs animais foram vistos enquanto atravessavam o lago na região de Corumbá 4. À frente, a onça adulta conduzia o trajeto, enquanto o filhote seguia logo atrás, com mais dificuldade, até alcançar a outra margem.\nO registro foi feito pelo guia de pesca Lucas Rafael, conhecido como Galegão da Pesca, durante o trabalho. Ele decidiu manter distância para não interferir no comportamento dos animais.\nVamos acompanhar de longe para não atrapalhar”, diz em um trecho do vídeo.\nCachorro resgatado vira mascote da Polícia Civil e ganha apelido de 'inspetor Chocolate' em Goiânia