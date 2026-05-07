-Piraíba é fisgada por grupo de pescadores (1.3407009)\nPescadores do rio Araguaia comemoraram a pesca de uma piraíba de 2,5 metros. A pesca aconteceu nesta quarta-feira (6), no distrito de São José dos Bandeirantes, em Nova Crixás, na região norte do estado. Ao fisgarem o peixe, o grupo de pescadores se impressionou com o tamanho da piraíba (assista acima).\nOvídio Neto, pescador que fisgou a piraíba, é guia turístico e empresário e auxilia pessoas a pescarem. “Nossa! Caraca! Que tamanho de peixe! Eu falei que você conseguia”, disse um dos pescadores para seu colega.\nA piraíba, também conhecida como 'tubarão de água doce', é frequente no rio Araguaia e costuma ser uma das espécies preferidas pelos pescadores. O apelido de tubarão não é por acaso. As piraíbas possuem tamanho e peso impressionantes e podem ultrapassar os 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos.