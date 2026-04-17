-peixe_gigante_proibido.mp4 (1.3399700)\nO guia de pesca Emival Cascavel fisgou um piraíba de 1,58 m no Rio Araguaia, em Aruanã, na região noroeste de Goiás. A espécie é famosa no estado por ser protegida pela legislação e proibida para consumo, impressionou ao viralizar nas redes sociais nesta semana. Apesar do tamanho recorde, o animal foi devolvido ao rio, respeitando a legislação vigente no estado. Em um vídeo obtido pela TV Anhanguera, mostra-se o momento em que Cascavel pega a Rainha do Rio Araguaia pelos pescadores.\nSegundo publicações feitas nesta quinta-feira (17), a pesca aconteceu no Porto da Aba, local onde ocorre a pesca esportiva na região. Antes da soltura, eles tiram fotos e até "fazem carinho" no peixe, que se movimenta na beira do rio. "O Porto da Aba se torna o porto da piraíba! Aruanã, a casa das piraíbas", escreveu um perfil de turismo sobre a pesca. "A gente vai fazer a solta. Pescaria aqui no Rio Araguaia é assim! Peixe bom é peixe vivo!", diz um deles.