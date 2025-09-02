-Piraíba gigante (1.3307221)\nO guia turístico Weslley Silva pescou uma Piraíba de 2,16 metros no Rio Araguaia e chamou a atenção nas redes sociais. O caso ocorreu na Região da Viúva, que fica em Nova Crixás, no noroeste goiano. Wesley estava acompanhado de alguns pescadores, que também comemoram o feito. Além disso, o peixe foi classificado pelo grupo como a maior Piraíba da Temporada 2025 do Araguaia. Um vídeo mostra quando o guia consegue pegar o peixe (assista acima).\nAo POPULAR, Weslley revelou que a Piraíba devia pesar mais de 100 quilos.\nNós gastamos 50 minutos para tirar ela. Para mim, foi bom demais, tinha tempo que eu queria pegar um peixe desse. Eu já tinha pegado um de 1,98, um também de 1,80… mas essa foi a maior", afirmou o guia.\nA pesca aconteceu na última sexta-feira (29). Como se trata de um local de pesca esportiva, o peixe foi devolvido à água. Mas antes o grupo aproveitou para registrar o momento, com várias fotos e vídeos.