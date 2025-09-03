O guia turístico Weslley Alves da Silva, de 36 anos, que fisgou uma Piraíba de 2,16 metros, disse que o peixe foi o maior que já pescou e que teve 'sonho realizado'. A Piraíba foi pescada às margens do Rio Araguaia, em Nova Crixás, no norte goiano.\nJá tinha pegado uma de 1,98 metros. Agora, essa foi a maior da temporada de pesca de 2025”, informou Weslley.\nNesta quarta-feira (3), Weslley contou ao POPULAR que nasceu em Nova Crixás e mora na região do Rio Araguaia. Há dois anos, o guia turístico pratica a pesca esportiva e na última sexta-feira (29) fisgou o maior peixe que já viu.\nGuia turístico pesca Piraíba de mais de dois metros no Rio Araguaia; vídeo\nMundo da pesca se torna cada vez mais feminino em Goiás\nVídeo de mais de 2 mil bois sendo apartados entre currais impressiona a web\nWeslley precisou ser paciente para pescar o peixe, ele gastou mais de uma hora para capturar a Piraíba. Após devolveu o peixe para a água, característica da pesca esportiva.