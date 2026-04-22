-Pirarucu Rio Araguaia (1.3401252)\nOs guias de pesca Vauiriz, Bolota, Rogério e Xandó pescaram um pirarucu de mais de cem quilos e dois metros de comprimento, no Rio Araguaia. A pesca foi realizada na pousada Só Piraíba, localizada na cidade de Bandeirantes, na região norte do estado.\nNo vídeo publicado nesta terça-feira (21) nas redes sociais de um dos guias, Bolota comemora a pesca do grande exemplar de pirarucu. “Pegamos mais esse lindo exemplar de pirosca meus amigos! Chama!”, brinca o pescador.\nSegundo Carocinho, proprietário da pousada, o local pratica pesca esportiva e devolve os peixes para o rio após a captura.\nNesta ocasião, de acordo com Carocinho, os pescadores são da região amazônica e vieram para Goiás para fazer parte do time de guia de pescas da pousada. “Nossos guias que atravessaram o Brasil e vieram da floresta Amazônica trazendo todo seus conhecimentos de décadas de água para ser replicada aqui no Araguaia! Seus resultados são incontestáveis, parabéns a todos vocês que se mudaram pra cá e estão crescendo cada dia”, disse a legenda de uma publicação da pousada.