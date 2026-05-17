-VIDEO_CAVALO_CORA (1.3410878)\nO cantor Gusttavo Lima explicou o gesto solidário após anunciar em suas redes sociais a doação de R$ 1,1 milhão para o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora). O valor foi arrecadado durante o leilão de uma égua de seu próprio haras, em Nazário, na região oeste do estado. Para o artista, a ação reforça seu compromisso com a causa oncológica em Goiás.\nFazer o bem é maravilhoso. Toda a renda desse animal será revertida ao Cora, que a gente participou desde a fundação até a entrega”, disse o cantor.\nO evento foi realizado na última sexta-feira (15). A égua leiloada é uma fêmea da raça Friesian, de 1 ano e 8 meses, pertencente ao Haras Embaixador. De acordo com o cantor, a escolha de lotes especiais para fins beneficentes é uma forma de contribuir diretamente com instituições de saúde.