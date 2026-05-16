-VIDEO_CAVALO_CORA (1.3410878)\nO cantor Gusttavo Lima doou R$ 1,1 milhão para o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) após vender uma égua de seu próprio haras durante um leilão de luxo em Nazário, na região oeste de Goiás. O gesto solidário foi divulgado pelo próprio artista em suas redes sociais (assista acima).\nPoder tirar alguns lotes e alguns animais diferentes para fazer o bem é maravilhoso. Toda a renda desse animal será revertida ao Cora, que a gente participou desde a fundação até a entrega”, disse o cantor.\nGusttavo Lima visita bar em Goiânia durante segunda de folga\nPai de Gusttavo Lima oferece caminhonete por R$ 100 mil e brinca com o filho: 'Pra você é mais barato'; vídeo\nGusttavo Lima canta em casamento e emociona noivos\nO evento foi realizado na noite desta sexta-feira (15), no Leilão JBJ Ranch e Família Quartista. Segundo o cantor, o animal leiloado foi uma fêmea da raça Friesian, de 1 ano e 8 meses, que pertencia ao Haras Embaixador.