O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), retomou o projeto de recrutamento de voluntárias para uma pesquisa que investiga qual a relação entre a constelação familiar e a dor pélvica crônica em mulheres. O objetivo do estudo é buscar melhorias na qualidade de vida dessas pacientes, por meio da análise de fatores como ansiedade, depressão, resiliência e intensidade da dor.\nJosé Miguel de Deus, professor titular da Faculdade de Medicina da UFG e médico do Hospital das Clínicas, conta que se vê otimista em tentar novamente a divulgação do projeto e que espera um número exato ou superior à quantidade mínima exigida – 88 mulheres –, contando com o fato de que muitas voluntárias podem acabar desistindo no meio da trajetória, pelo surgimento de algum imprevisto.