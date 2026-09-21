-Vídeo (1.3458811)\nUm helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla com Renner, desapareceu nesta segunda-feira (21), na região de Urubici, na Serra de Santa Catarina. Conforme apurado pelo g1 SC, a aeronave teria perdido contato durante o voo. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Aérea Brasileira (FAB) realizam buscas para tentar localizá-la.\nRick está entre os ocupantes da aeronave, segundo informações divulgadas pela assessoria do cantor ao g1. Um vídeo publicado nas redes sociais do artista mostra o momento em que ele embarca no helicóptero (assista acima).\nAs circunstâncias do desaparecimento ainda são apuradas pelas autoridades responsáveis pela operação.\nAo g1, a Força Aérea Brasileira (FAB), que também participa das buscas, informou que a aeronave decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, a cerca de 190 quilômetros de Urubici. O pouso seria em São Joaquim, detalhou os bombeiros.