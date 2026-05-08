O helicóptero da dupla Henrique e Juliano caiu nesta sexta-feira (8) na zona rural de Porto Nacional, na região central do Tocantins. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia três pessoas na aeronave e duas delas tiveram ferimentos leves. A dupla não estava no aeronave.\nA queda aconteceu em uma das propriedades da dupla no estado. Imagens do local mostram que a aeronave ficou pendurada em uma árvore. A assessoria da dupla informou ao g1 que quem pilotava era o pai de Henrique e Juliano, Edson Reis.\nO acidente foi classificado pela assessoria como um pouso de emergência. Segundo a nota, Edson Reis é um piloto experiente. Ele passa bem e não sofreu nenhum tipo de lesão grave (veja a nota completa no final).\n-WEBSTORIES - Helicóptero da dupla Henrique e Juliano cai em fazenda (1.3407780)\nAvião faz pouso de emergência na zona rural de Trindade